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Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta

Quote risultato esatto Bayern Monaco AtalantaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Stasera, alle 21:00, il Bayern Monaco ospiterà l'Atalanta all'Allianz Arena per la gara di ritorno degli ottavi di finale. Il pesante passivo dell'andata potrebbe rendere questa sfida poco più di una formalità, ma la Dea ha comunque voglia di riscattarsi. E nel calcio, si sa, mai dire mai. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bayern Monaco-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Bayern Monaco-Atalanta.

Consiglio TMW risultato esatto Bayern Monaco-Atalanta: 2-1
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Quote risultato esatto Bayern Monaco-Atalanta, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Bayern Monaco-Atalanta più giocato online: si tratta della vittoria dei bavaresi per 2-0. Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori, a partire dai precedenti recenti delle due squadre. L'Atalanta arriva infatti da due sconfitte consecutive in trasferta nelle competizioni europee, contro Borussia Dortmund e Union Saint-Gilloise. Il Bayern, al contrario, è in grande forma all'Allianz Arena, dove ha ottenuto quattro vittorie di fila segnando ben 14 gol.

Pronostico risultato esatto Bayern Monaco-Atalanta: 2-0
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Quote risultato esatto Bayern Monaco-Atalanta, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Bayern Monaco-Atalanta è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, lo scenario più probabile è quello di una partita dominata dai bavaresi. Tuttavia, forte dell'esperienza maturata all'andata, la squadra di Palladino potrebbe aver trovato le giuste contromisure per mettere in difficoltà il Bayern.

Bayern Monaco-Atalanta quote risultato esatto: 3-1/3-2/4-1/4-2
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