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Quote risultato esatto Bayern-PSG

Quote risultato esatto Bayern-PSGTUTTO mercato WEB
© foto di Getty/Uefa/Image Sport
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Dopo lo spettacolare 5-4 dell'andata - nove gol segnati, record per una semifinale di Champions League - Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si preparano a tornare in campo per il match di ritorno. In palio l'accesso alla finale del 30 maggio, in programma alla Puskas Arena di Budapest. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bayern-PSG, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Bayern-PSG.

Consiglio TMW risultato esatto Bayern-PSG: 2-1
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Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
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Quote risultato esatto Bayern-PSG, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Bayern-PSG più giocato online: si tratta del pareggio per 2-2. Una scelta che può avere diverse spiegazioni.

Nonostante il vantaggio del fattore campo per il Bayern Monaco, molti scommettitori potrebbero aver puntato su questo risultato considerando l'ottimo rendimento esterno dei francesi, reduci da una striscia di sei vittorie consecutive lontano da casa, tre delle quali arrivate proprio in Champions League. Numeri che testimoniano solidità e continuità anche nelle sfide più complesse. D'altro canto, questa previsione sembra non tenere troppo conto dei precedenti: a Monaco, infatti, il Bayern ha spesso avuto la meglio sul PSG, vincendo quattro degli ultimi cinque confronti diretti. Un dato che avrebbe potuto indirizzare verso un esito diverso, ma che evidentemente è stato messo in secondo piano rispetto allo stato di forma recente delle due squadre.

Pronostico risultato esatto Bayern-PSG: 2-2
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Quote risultato esatto Bayern-PSG, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Bayern-PSG è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, la sensazione è quella di una gara estremamente equilibrata.

Al netto di quanto accaduto nella spettacolare sfida d'andata, infatti, tutto può ancora succedere. Stabilire una favorita appare complicato: i valori in campo sono altissimi da entrambe le parti e il margine tra le due squadre è sottilissimo. A fare la differenza saranno con ogni probabilità gli episodi e, soprattutto, le giocate dei campioni presenti in campo, che potranno decidere la partita da una parte o dall'altra in qualsiasi momento.

Bayern-PSG quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
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