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Quote risultato esatto Fiorentina Inter

Quote risultato esatto Fiorentina InterTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La 30esima giornata di Serie A si chiude domenica sera con il match tra Fiorentina e Inter. I viola cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i nerazzurri puntano a consolidare il primato in classifica. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Fiorentina-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Fiorentina-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Fiorentina-Inter: 1-1
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Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
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Quote risultato esatto Fiorentina-Inter, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Fiorentina-Inter più giocato online: si tratta della vittoria dei nerazzurri per 0-2.

La scelta degli scommettitori trova spiegazione in diversi fattori. L'Inter ha vinto 5 delle ultime sei trasferte giocate al Franchi. Inoltre, i nerazzurri hanno conquistato tutte le 11 sfide stagionali contro squadre posizionate al di sotto delle prime posizioni, confermandosi solidi contro avversari di fascia media e bassa. E se non dovesse vincere domenica, la squadra di Chivu arriverebbe a tre partite consecutive senza successi, una striscia che non si verifica dal 2023.

Pronostico risultato esatto Fiorentina-Inter: 0-2
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Quote risultato esatto Fiorentina-Inter, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Fiorentina-Inter è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo contesto, lo scenario più probabile rimane una partita dominata dalla capolista, in grado di imporre ritmo e gioco. Tuttavia, nei 90 minuti i viola, spinti dal pubblico di casa, potrebbero comunque creare difficoltà alla retroguardia nerazzurra.

Fiorentina-Inter quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
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