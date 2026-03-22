Quote risultato esatto Fiorentina Inter

La 30esima giornata di Serie A si chiude domenica sera con il match tra Fiorentina e Inter. I viola cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i nerazzurri puntano a consolidare il primato in classifica. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Fiorentina-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Fiorentina-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Fiorentina-Inter: 1-1 7.50 info 7.30 info 8.00 info 8.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Fiorentina-Inter, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei nerazzurri per

La scelta degli scommettitori trova spiegazione in diversi fattori. L'Inter ha vinto 5 delle ultime sei trasferte giocate al Franchi. Inoltre, i nerazzurri hanno conquistato tutte le 11 sfide stagionali contro squadre posizionate al di sotto delle prime posizioni, confermandosi solidi contro avversari di fascia media e bassa. E se non dovesse vincere domenica, la squadra di Chivu arriverebbe a tre partite consecutive senza successi, una striscia che non si verifica dal 2023.

Pronostico risultato esatto Fiorentina-Inter: 0-2 8.21 info 8.00 info 7.60 info 8.25 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Fiorentina-Inter, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo contesto, lo scenario più probabile rimane una partita dominata dalla capolista, in grado di imporre ritmo e gioco. Tuttavia, nei 90 minuti i viola, spinti dal pubblico di casa, potrebbero comunque creare difficoltà alla retroguardia nerazzurra.

Fiorentina-Inter quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.78 info 2.55 info 2.60 info 2.55 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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