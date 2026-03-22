Quote risultato esatto Fiorentina Inter
La 30esima giornata di Serie A si chiude domenica sera con il match tra Fiorentina e Inter. I viola cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i nerazzurri puntano a consolidare il primato in classifica. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Fiorentina-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Fiorentina-Inter.
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|7.30
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|8.00
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|8.00
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|fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito
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|fino al 50 euro, senza deposito con SPID
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
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Quote risultato esatto Fiorentina-Inter, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Fiorentina-Inter più giocato online: si tratta della vittoria dei nerazzurri per 0-2.
La scelta degli scommettitori trova spiegazione in diversi fattori. L'Inter ha vinto 5 delle ultime sei trasferte giocate al Franchi. Inoltre, i nerazzurri hanno conquistato tutte le 11 sfide stagionali contro squadre posizionate al di sotto delle prime posizioni, confermandosi solidi contro avversari di fascia media e bassa. E se non dovesse vincere domenica, la squadra di Chivu arriverebbe a tre partite consecutive senza successi, una striscia che non si verifica dal 2023.
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|8.25
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Quote risultato esatto Fiorentina-Inter, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Fiorentina-Inter è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo contesto, lo scenario più probabile rimane una partita dominata dalla capolista, in grado di imporre ritmo e gioco. Tuttavia, nei 90 minuti i viola, spinti dal pubblico di casa, potrebbero comunque creare difficoltà alla retroguardia nerazzurra.
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|2.60
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