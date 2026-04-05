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Quote risultato esatto Inter Roma

Quote risultato esatto Inter RomaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 10:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La domenica di Pasqua porta con sé un appuntamento imperdibile a San Siro: l'Inter affronta la Roma in una sfida cruciale per le sorti della stagione. I nerazzurri vogliono allungare il divario in vetta, ma dall'altra parte, la squadra di Gasperini non vuole perdere terreno nella lotta Champions. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Roma: 1-1
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Quote risultato esatto Inter-Roma, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Roma più giocato online. Si tratta della vittoria dei nerazzurri per 1-0.

Una scelta che non sorprende, considerando diversi fattori. Innanzitutto, il rendimento casalingo dell'Inter resta una garanzia: nonostante un leggero calo nelle ultime settimane, i nerazzurri non perdono a San Siro in campionato dal derby d'andata di novembre contro il Milan. Dall'altra parte, la Roma fatica non poco lontano dall'Olimpico. I numeri recenti parlano chiaro: tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei trasferte, con l'ultima vittoria esterna che risale addirittura a gennaio, nella sfida contro il Torino. Un rendimento altalenante che inevitabilmente pesa nelle valutazioni pre-partita.

Pronostico risultato esatto Inter-Roma: 1-0
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Quote risultato esatto Inter-Roma, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Inter-Roma è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, dove entrambe le formazioni potrebbero avere la meglio.

Rispetto a quanto detto prima, c'è un dato che potrebbe far ben sperare i tifosi giallorossi: la Roma ha vinto 2 delle ultime 3 trasferte di campionato giocate a San Siro, con una sola sconfitta. Questo rendimento positivo contro l'Inter fuori casa ha spinto gli scommettitori a puntare su un multi-esito che prevede la vittoria di entrambe le squadre, riconoscendo quindi che la Roma potrebbe avere le carte in regola per strappare un risultato positivo anche in un ambiente difficile come quello di San Siro.

Inter-Roma quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
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