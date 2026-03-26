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Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord

Quote risultato esatto Italia-Irlanda del NordTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Dopo la delusione del secondo posto nel girone alle spalle della Norvegia, l'Italia di Gattuso è pronta a giocarsi la qualificazione al Mondiale tramite i playoff. E stasera gli azzurri affronteranno in semifinale l'Irlanda del Nord, in una sfida secca da non fallire. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Italia-Irlanda del Nord.

Consiglio TMW risultato esatto Italia-Irlanda del Nord: 2-0
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Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Italia-Irlanda del Nord più giocato online: si tratta della vittoria degli Azzurri per 3-0. Nonostante i timori legati alle due eliminazioni storiche subite contro Svezia e Macedonia del Nord, gli appassionati mostrano grande fiducia nella squadra di Gattuso, come confermano le quote più giocate. A parte la delusione contro la Norvegia dello scorso novembre, l'Italia vanta un rendimento casalingo eccellente: nelle sfide in casa ha messo a segno 10 gol senza subirne alcuno, un segnale di solidità e determinazione in vista della semifinale playoff.

Pronostico risultato esatto Italia-Irlanda del Nord: 3-0
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Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Italia-Irlanda del Nord è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, le previsioni confermano un dominio degli Azzurri, sottolineando il loro ruolo di grandi favoriti. Tuttavia, la flessibilità offerta dai multi-esiti lascia spazio anche a uno scenario in cui l'Irlanda del Nord riesca a segnare almeno una rete, rendendo la partita più equilibrata e interessante per chi punta su risultati come il 2-1.

Italia-Irlanda del Nord quote risultato esatto: 1-0/2-0/2-1
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