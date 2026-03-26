Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord

Dopo la delusione del secondo posto nel girone alle spalle della Norvegia, l'Italia di Gattuso è pronta a giocarsi la qualificazione al Mondiale tramite i playoff. E stasera gli azzurri affronteranno in semifinale l'Irlanda del Nord, in una sfida secca da non fallire. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Italia-Irlanda del Nord.

Consiglio TMW risultato esatto Italia-Irlanda del Nord: 2-0 5.60 info 5.50 info 5.25 info 5.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria degli Azzurri per. Nonostante i timori legati alle due eliminazioni storiche subite contro Svezia e Macedonia del Nord, gli appassionati mostrano grande fiducia nella squadra di Gattuso, come confermano le quote più giocate. A parte la delusione contro la Norvegia dello scorso novembre, l'Italia vanta un rendimento casalingo eccellente: nelle sfide in casa ha messo a segno 10 gol senza subirne alcuno, un segnale di solidità e determinazione in vista della semifinale playoff.

Pronostico risultato esatto Italia-Irlanda del Nord: 3-0 7.00 info 7.25 info 7.27 info 7.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sulè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, le previsioni confermano un dominio degli Azzurri, sottolineando il loro ruolo di grandi favoriti. Tuttavia, la flessibilità offerta dai multi-esiti lascia spazio anche a uno scenario in cui l'Irlanda del Nord riesca a segnare almeno una rete, rendendo la partita più equilibrata e interessante per chi punta su risultati come il 2-1.

Italia-Irlanda del Nord quote risultato esatto: 1-0/2-0/2-1 2.25 info 2.45 info 2.45 info 2.10 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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