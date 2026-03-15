Quote risultato esatto Lazio-Milan
La sfida tra Lazio e Milan chiude la domenica di Serie A. Biancocelesti e rossoneri si affronteranno in uno Stadio Olimpico gremito, con cornice di pubblico che nella Capitale non si vedeva da tempo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Milan, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Milan.
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|fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito
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|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
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Quote risultato esatto Lazio-Milan, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1.
Questa scelta degli scommettitori è giustificata dal fatto che, sulla carta, il Milan parte favorito grazie ad un ottimo rendimento in trasferta che ha caratterizzato la sua stagione. Tuttavia, il risultato di parità tiene conto anche del recente precedente all'Olimpico, dove la Lazio ha avuto la meglio, vincendo 1-0 e eliminando il Milan dalla Coppa Italia. Quel successo, infatti, potrebbe aver dato una spinta psicologica ai biancocelesti, compensando così il divario tecnico visto in questa stagione.
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Quote risultato esatto Lazio-Milan, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Lazio-Milan è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, ma allo stesso tempo ricca emozioni. Si prevede infatti un match frizzante, con il Milan che è chiamato a vincere per non interrompere la sua rincorsa verso la vetta. D'altro canto, anche i biancocelesti sono determinati a togliersi delle soddisfazioni in una stagione finora deludente. E la cornice di pubblico annunciata all'Olimpico, inusuale rispetto agli stadi deserti visti nelle ultime sfide, potrebbe fare il resto, rendendo la partita ancora più emozionante.
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