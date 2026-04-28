Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco

Stasera alle 21:00 il Parco dei Principi di Parigi ospiterà PSG-Bayern Monaco, semifinale d'andata di Champions League. I parigini puntano a difendere il titolo di campioni d'Europa, mentre i bavaresi vogliono confermarsi come principali favoriti per la vittoria del torneo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto PSG-Bayern Monaco.

Consiglio TMW risultato esatto PSG-Bayern Monaco: 2-2 10.51 info 10.50 info 10.00 info 10.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei tedeschi per. A orientare gli scommettitori sono sicuramente i precedenti tra le due squadre: il Bayern si è già imposto 2-1 su questo campo nella fase a girone unico dello scorso novembre e arriva da cinque vittorie consecutive negli scontri diretti di Champions League contro il PSG.

Pronostico risultato esatto PSG-Bayern Monaco: 1-2 11.50 info 11.00 info 11.00 info 11.20 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, le indicazioni portano verso una partita tutto sommato equilibrata, ricca di occasioni e aperta a qualsiasi esito, vista l'enorme qualità presente in campo da entrambe le parti.

I gol, infatti, non dovrebbero mancare: undici delle dodici partite di Champions League disputate dal Bayern in questa stagione hanno fatto registrare più di 2.5 reti, un dato che rafforza l'idea di una sfida spettacolare e con entrambe le squadre a segno.

PSG-Bayern Monaco quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.60 info 2.40 info 2.60 info 2.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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