Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco

Quote risultato esatto PSG-Bayern MonacoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:30Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Stasera alle 21:00 il Parco dei Principi di Parigi ospiterà PSG-Bayern Monaco, semifinale d'andata di Champions League. I parigini puntano a difendere il titolo di campioni d'Europa, mentre i bavaresi vogliono confermarsi come principali favoriti per la vittoria del torneo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto PSG-Bayern Monaco.

Consiglio TMW risultato esatto PSG-Bayern Monaco: 2-2
vincitu10.51info
netbet10.50info
starcasino10.00info
netwin10.50info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
vincitufino a 3.200 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
starcasinofino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPIDinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto PSG-Bayern Monaco più giocato online: si tratta della vittoria dei tedeschi per 1-2. A orientare gli scommettitori sono sicuramente i precedenti tra le due squadre: il Bayern si è già imposto 2-1 su questo campo nella fase a girone unico dello scorso novembre e arriva da cinque vittorie consecutive negli scontri diretti di Champions League contro il PSG.

Pronostico risultato esatto PSG-Bayern Monaco: 1-2
admiralbet11.50info
williamhill11.00info
snai11.00info
bet36511.20info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di PSG-Bayern Monaco è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, le indicazioni portano verso una partita tutto sommato equilibrata, ricca di occasioni e aperta a qualsiasi esito, vista l'enorme qualità presente in campo da entrambe le parti.

I gol, infatti, non dovrebbero mancare: undici delle dodici partite di Champions League disputate dal Bayern in questa stagione hanno fatto registrare più di 2.5 reti, un dato che rafforza l'idea di una sfida spettacolare e con entrambe le squadre a segno.

PSG-Bayern Monaco quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
lottomatica2.60info
starvegas2.40info
planetwin3652.60info
bwin2.50info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Le partite di oggi: il programma di martedì 28 aprile Le partite di oggi: il programma di martedì 28 aprile
B d'Europa, Lampard si prende la gloria a Coventry. E se salisse Ryan Reynolds? B d'Europa, Lampard si prende la gloria a Coventry. E se salisse Ryan Reynolds?
Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Quote risultato esatto Torino-Inter Quote risultato esatto Torino-Inter
Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Quote risultato esatto Bologna-Roma Quote risultato esatto Bologna-Roma
Quote risultato esatto Atalanta-Lazio Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Quote risultato esatto Inter-Como Quote risultato esatto Inter-Como
Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina