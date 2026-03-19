Quote risultato esatto Roma Bologna

Stasera alle 21:00 Roma e Bologna si affronteranno nel ritorno degli ottavi di Europa League, in una sfida ancora apertissima dopo l'1-1 dell'andata. Chi passerà il turno dovrà vedersela ai quarti con una tra Lille e Aston Villa. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Bologna, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Bologna.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Bologna: 1-0 6.30 info 6.25 info 6.00 info 6.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Roma-Bologna, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta del pareggio per

Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori. Innanzitutto i precedenti: la Roma ha perso 2 degli ultimi 3 scontri diretti giocati in casa contro il Bologna (1 vittoria), a dimostrazione di una tradizione tutt'altro che favorevole contro i felsinei. Ma anche il momento recente non è dei più confortanti: nelle ultime quattro partite sono arrivati 2 pareggi e 2 sconfitte. Elementi che fanno pensare a una sfida equilibrata e combattuta, che potrebbe anche aver bisogno dei tempi supplementari per trovare una vincitrice.

Pronostico risultato esatto Roma-Bologna: 1-1 6.77 info 6.30 info 6.20 info 6.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Roma-Bologna, il multi-esito

Nell'analisi delle quote suldiè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, lo scenario più probabile resta quello di una sfida equilibrata, in cui entrambe le squadre hanno le carte in regola sia per trovare il gol sia per portarsi a casa la partita. La Roma parte leggermente favorita, soprattutto grazie alla spinta dell'Olimpico, ma i rendimenti recenti potrebbero dare fiducia e coraggio alla squadra di Italiano, pronta a giocarsela fino in fondo.

Roma-Bologna quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.40 info 2.41 info 2.80 info 2.70 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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