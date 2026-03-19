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Quote risultato esatto Roma Bologna

Quote risultato esatto Roma BolognaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Stasera alle 21:00 Roma e Bologna si affronteranno nel ritorno degli ottavi di Europa League, in una sfida ancora apertissima dopo l'1-1 dell'andata. Chi passerà il turno dovrà vedersela ai quarti con una tra Lille e Aston Villa. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Bologna, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Bologna.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Bologna: 1-0
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Quote risultato esatto Roma-Bologna, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Bologna più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.

Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori. Innanzitutto i precedenti: la Roma ha perso 2 degli ultimi 3 scontri diretti giocati in casa contro il Bologna (1 vittoria), a dimostrazione di una tradizione tutt'altro che favorevole contro i felsinei. Ma anche il momento recente non è dei più confortanti: nelle ultime quattro partite sono arrivati 2 pareggi e 2 sconfitte. Elementi che fanno pensare a una sfida equilibrata e combattuta, che potrebbe anche aver bisogno dei tempi supplementari per trovare una vincitrice.

Pronostico risultato esatto Roma-Bologna: 1-1
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Quote risultato esatto Roma-Bologna, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Roma-Bologna è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, lo scenario più probabile resta quello di una sfida equilibrata, in cui entrambe le squadre hanno le carte in regola sia per trovare il gol sia per portarsi a casa la partita. La Roma parte leggermente favorita, soprattutto grazie alla spinta dell'Olimpico, ma i rendimenti recenti potrebbero dare fiducia e coraggio alla squadra di Italiano, pronta a giocarsela fino in fondo.

Roma-Bologna quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
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