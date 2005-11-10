10 punti su 22 in rimonta: l'Inter continua ad essere pazza, stavolta decisivo il recupero

L'Inter si conferma specialista di rimonte e anche contro la Fiorentina ha avuto bisogno di un grande finale per avere ragione dei viola e rimediare a quanto fatto precedentemente, anche se la gara di oggi si distacca da quanto fatto precedentemente per lo sviluppo dello svantaggio. Si tratta comunque della quinta rimonta in otto giornate di campionate per la squadra di Chivu, che ha fatto della resilienza e della voglia di non mollare mai uno dei suoi grandi punti di forza in stagione.

Come detto però il successo contro la Fiorentina ha caratteristiche ben diverse dai precedenti: un successo arrivato nei minuti di recupero e ampiamente meritato dopo due tempi passati a dominare il gioco, costruendo 33 tiri contro i 7 viola, e passando in svantaggio per una situazione estemporanea come può essere il tiro da 35 metri di Jimenez. Rimane però la costante della capacità di ribaltare il risultato messa anche oggi in evidenza dai nerazzurri di Chivu.

Inter-Napoli 3-2 (5 settembre 2026, 3ª giornata): da 0-2 a 3-2

Inter-Udinese 5-3 (14 settembre 2026, 4ª giornata): da 0-2 a 5-3⁠

Roma-Inter 2-2 (19 settembre 2026, 5ª giornata): da 0-2 a 2-2

Bologna-Inter 1-3 (17 ottobre 2026, 7ª giornata): da 0-1 a 3-1

Inter-Fiorentina 2-1 (25 ottobre 2026, 8ª giornata): da 0-1 (Jiménez) a 2-1 con gol di Thuram (91') e rigore di Zielinski (97').⁠