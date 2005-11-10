I 18,5 milioni per Pavlovic sono stati spesi bene: il Milan blinda il centrale plasmato da Allegri

Il mercato del Milan negli ultimi anni è stato spesso criticato, ma se c'è un giocatore che ha reso forse anche di più rispetto a quanto è stato pagato e alle aspettative che c'erano quello è Strahinja Pavlovic, fresco di rinnovo fino al 2031. Il difensore serbo nell'estate del 2024 è arrivato dal Salisburgo per 18,5 milioni di euro più bonus e, dopo una prima stagione con molti alti e bassi, nella quale ha comunque giocato 35 partite segnando 2 gol e fornendo un assist, si è preso il reparto arretrato del Diavolo.

Allegri lo ha plasmato

Che avesse qualità lo si era intuito anche prima, ma è con il tecnico livornese che il classe 2001 diventa imprescindibile per i rossoneri. Da braccetto di sinistra della difesa a 3 spinge con costanza, finendo il campionato con 5 gol e 1 assist, sfruttando al meglio le sue qualità atletiche e la sua potenza fisica. In fase difensiva è sempre più attento e soprattutto leader carismatico, tant'è che i tifosi del Milan lo riconoscono come uno dei migliori in rosa. Ora il calcio di Ruben Amorim, che ha bisogno di tempo per essere capito, ma lui è sulla strada giusta.

Il prolungamento per allontanare il mercato

Il Milan in estate valutava Pavlovic almeno 40 milioni di euro, però Cardinale non ha mai aperto a una sua cessione e il nuovo accordo lo testimonia. Il Crystal Palace e il Manchester United avevano provato a tentarlo, offrendo anche nel caso dei Red Devils la Champions League, ma non è bastato. A Milano si sente a casa e ora più che mai è probabile che ci resti a lungo.