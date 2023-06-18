Alessio Del Lungo
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie, interviste e approfondimenti, con particolare attenzione al lavoro sul campo e alle conferenze stampa dei protagonisti.
notizie di Alessio Del Lungo
Ieri
21:40TMWRoma, striscione contro i Friedkin in Curva Nord: "Siete la peggior proprietà della nostra vita"
20:15TMWCagliari, Mazzitelli: "Che continuità Palestra, avrà un grande futuro. Pisacane? Parlano i risultati...
domenica 3 maggio
00:45L'Udinese batte il Torino e si avvicina ai 50 punti. Runjaic coccola Zaniolo: "Non diventi pazzo"
sabato 2 maggio
18:00Parlano Allegri e Spalletti, Italiano aggiorna sul futuro. Napoli, addio Cajuste: le top news delle ...
15:45Milan, Allegri: "Il rendimento di Pulisic non incide sul suo futuro. Gimenez giocatore di valore"
14:08Luis Henrique: "Gran parte del merito dello scudetto va a Chivu. Ha risollevato il morale di tutti"
00:58La Serie A prosegue: da Udinese-Torino a Roma-Fiorentina, le probabili formazioni del 35° turno
00:53L'Hellas Verona retrocede in Serie B prima di giocare: dopo 7 anni i veneti tornano in cadetteria
00:30Giovanni Corrado: "Il risultato è importante, ma non deve mettere a repentaglio la salute del Pisa"
venerdì 1 maggio
21:52Dodô: "Allo Shakhtar in 2 uscirono dall'hotel e i russi spararono. Mia moglie mi chiamò alle 4"
20:45TMWUn record negativo si avvicina: questa sarà la Serie A a 20 squadre con meno gol italiani di sempre
giovedì 30 aprile
10:55Soulé non è più certo di restare: la Roma valuterà eventuale offerte di Aston Villa e Bournemouth
09:10Bernardo Silva può andare alla Juventus: Spalletti lo ha già contattato. E lui non è indifferente
mercoledì 29 aprile
14:54Matic: "Voglio restare altre 2-3 stagioni al Sassuolo. Grosso è già pronto per qualcosa in più"
13:43Cesari: "Scandalo arbitri non ha avuto ripercussioni sulle scelte di Tommasi. Ha privilegiato la B"
10:10Nessun dubbio su Dimarco: l'Inter eserciterà l'opzione e prolungherà il suo contratto fino al 2028
martedì 28 aprile
lunedì 27 aprile
23:44Il tifoso del Barcellona provoca Marciniak, lui risponde: "Contro l'Inter 2 decisioni a vostro favor...
22:00Grimaldo sedotto dal Milan, la Juve pensa a Stiller. Tommasi è il dopo-Rocchi: le top news delle 22
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
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