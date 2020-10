3-0 a tavolino, Pippo Baudo controcorrente: "Non mi piace, così non è stile Juve"

Non tutti i tifosi bianconeri sono felici del 3-0 a tavolino “conquistato” dalla Juventus sul Napoli. Pippo Baudo, storico sostenitore della Vecchia Signora, commenta così la vicenda all’Adnkronos: “Non è stile Juve. Non sottoscrivo questa vittoria, non mi piace: si vince sul campo, giocando. Non è giusto farlo a tavolino: il Napoli ha fatto opposizione e spero che venga accolta. Vincere così non va bene, non fa contenti”.