ESCLUSIVA TMW - Pippo Baudo: "Juve, con Vlahovic si può tornare a sognare. E Dybala deve restare"

esclusiva Pippo Baudo: "Juve, con Vlahovic si può tornare a sognare. E Dybala deve restare"

"Speriamo bene", dice Pippo Baudo a Tuttomercatoweb.com. Il popolare storico conduttore televisivo è un appassionato tifoso della Juventus e si esprime così a proposito del trasferimento di Vlahovic ai bianconeri. Lo raggiungiamo mentre sta seguendo l'evolversi della situazione legata al nuovo capo dello Stato ma sul cannoniere serbo ex viola dice: "E' un grande investimento che dovrebbe risolvere i problemi della Juve. Nella Fiorentina ha fatto vedere di essere un attaccante molto forte e mi pare di poter dire che sia un acquisto indovinato".

Il quarto posto è più raggiungibile?

"Sì, ora ci si può arrivare, siamo vicini".

Il cammino in Champions invece come lo vede?

"Eh, lì è più dura, la vedo più complicata".

Servirebbe anche un centrocampista alla Juve...

"Eh sì ma i soldi dove sono? Non si può mica spendere così tanto in una volta sola".

Che farebbe invece con Dybala?

"Per me dovrebbe restare alla Juve perchè quando entra in campo si sente e si vede".

Insomma la Juve può tornare a sognare?

"Sì. Perchè no?"