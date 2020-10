A destra, a sinistra, al centro. Dove può giocare Chiesa negli schemi di Pirlo

La Juventus punta forte su Federico Chiesa. L'offensiva per l'esterno offensivo della Fiorentina è il grande colpo che i bianconeri hanno praticamente chiuso in questo ultimo giorno di mercato. E porterà una novità tattica non da poco nello schieramento di Andrea Pirlo.

Dove può giocare Chiesa? Detto che Cuadrado è stato per molti tra i migliori della scorsa stagione, la posizione perfetta sembrerebbe proprio quella occupata dal colombiano contro la Sampdoria, o da Kulusevski contro la Roma. Esterno di destra, nel 4-4-2 o 3-4-1-2 di Pirlo, con libertà di offendere ma anche compiti difensivi. È una posizione per la quale sembra tagliato anche Bernardeschi, col talentino viola che andrebbe a fare concorrenza non da poco.

A sinistra? Vista la Juve delle ultime uscite, la lacuna è soprattutto a sinistra. Senza Alex Sandro, i bianconeri non hanno a oggi una vera e propria alternativa. Così Chiesa potrebbe adattarsi sul mancino, dove da ala vera e propria ha già giocato. A tutta fascia perderebbe qualcosa in termini di profondità, i compiti cambierebbero rispetto a un 4-3-3 e quindi anche a sinistra Chiesa dovrebbe lavorare sulla fase difensiva. Un sacrificio che, comunque, potrebbe fare.

Da quarto attaccante. In questo caso, tra gli obiettivi recentemente accostati alla Vecchia Signora, il nome più giusto sembrerebbe quello di Joaquin Correa, per il quale la trattativa con la Lazio naviga però in acque fin troppo calme. Anche Chiesa, del resto, potrebbero aggiungersi alle rotazioni dell'attacco di Pirlo, con Ronaldo, Dybala e Morata. L'evoluzione verso il ruolo di seconda punta, in fin dei conti, è attesa da anni. Finora non è arrivata in maniera compiuta, mai dire mai.

Nel 3-4-3. Che poi è una versione spuria del 3-4-1-2 già visto. Col ritorno di Dybala a pieno regime, Pirlo potrebbe provare un attacco all star. La Joya o Morata come centravanti, Ronaldo a sinistra. E a quel punto Chiesa come ala di destra, o anche come alternativa a CR7. Ruberebbe spazio a Kulusevski? In generale, è comunque più che probabile. Con la sua duttilità, però, nella Juve fluida del Maestro non dovrebbe essere troppo difficile trovargli uno spazio.