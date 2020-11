A Nueva Helvecia ci sono diecimila abitanti e due giocano nella Juve. Chi è Franco Israel

A Nueva Helvecia ci sono ora diecimila abitanti e due dei suoi espatriati giocano alla Juventus. Già, perché dopo Rodrigo Bentancur, che dal Boca Juniors è passato alla Vecchia Signora fino a diventare un perno del centrocampo, oggi la prima squadra scopre pure Franco Israel. Entrambi arrivano dal Dipartimento di Colonia, in una città fondata a metà del 1800 da immigrati svizzeri. "Nuova Svizzera", d'altro canto, è la traduzione del nome, e al netto del cantone, la produzione di latte è un altro tratto comune.

Giù nel canestro Dalle rive dell'Oceano all'Italia, Israel è un portiere classe 2000 convocato per la gara Champions contro il Ferencvaros. Fino ai dodici anni, però, giocava pure a basket. Al bivio, ha optato per il calcio. Il Nacional, la Libertadores Sub-20, i primi passi ripagano la scelta. Addio ai canestri a una carriera da giocatore di pallone che lo porta a Torino anche grazie alla sua Svizzera sudamericana. A quella città dove ha conosciuto Bentancur, che è stato fondamentale per il suo ambientamento in Italia e che ha portato il portiere sudamericano a ricevere la chiamata tra i grandi in Champions League.