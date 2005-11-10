Adani contro Allegri: “Il suo calcio è finito. Basta con queste pagliacciate"

È un vero e proprio fiume in piena Daniele Adani, commentatore de La Domenica Sportiva, storica trasmissione del weekend sui canali Rai. Nel mirino dell'ex difensore un solo nome: Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli reduce dal 3-3 contro la Roma e attualmente al 10° posto della classifica di Serie A

ATTACCO FRONTALE

“Ormai il suo modo di far calcio è finito - ha detto ieri direttamente dagli studi romani della Rai -, ha la metà dei punti Gattuso, se fosse capitato da Amorim e Spalletti li avrebbero decapitati mentre lui ha un nucleo di giornalisti amici, sempre gli stessi, che lo difendono. E poi basta con queste baggianate e pagliacciate in conferenza stampa che diventano un circo, e quando le partite si mettono male alla fine la mette sempre in rissa con le pagliacciate dove si toglie la giacca".