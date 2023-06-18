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Luca Bargellini

Luca BargelliniGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, dove segue in particolare l’attualità delle categorie professionistiche italiane, con focus su Serie B e Serie C. È inoltre conduttore della trasmissione A Tutta C su TMW Radio.
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notizie di Luca Bargellini
11:00Esclusiva TMWPlayoff e incognite, Allegretti: “Conta più la condizione fisica. Cittadella mina vagante”
Ieri
16:20TMWPrato, Dal Canto: "Ho un contratto e sono pronto a programmare il futuro"
16:04TMWCampobasso, Rizzetta: "Pronti a vivere una storia che aspettavamo da 40 anni"
15:04TMWSerie B, corsa salvezza senza precedenti: mai nessuna retrocessione a 90' dal termine
14:49TMWSerie C, 2° turno playoff. Come sono andate le sfide in programma nel corso della stagione?
12:19TMWSerie B, salvezza: sette squadre per evitare l'inferno. Tutte le combinazioni
12:04TMWSerie B playoff: l'ottavo posto vale una stagione. Tre squadre a pari punti
11:49TMWSerie B, promozione diretta: Venezia in A, al Frosinone basta un pareggio
11:34TMWSerie B, verso la 38ª giornata: tutti i giocatori che salteranno il turno per squalifica
11:19Esclusiva TMWDal Canto: “Playoff? Il Casarano può essere mina vagante. Bella Casertana-Crotone"
11:04TMWWomen's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
10:49TMWCasertana, sirene dalla Serie B per Butic. Due club cadetti visionano il croato
sabato 2 maggio
00:19TMWSerie B 2026/2027, sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneo
venerdì 1 maggio
22:19Focus TMWSerie B, la classifica degli allenatori dopo la 37ª giornata: Stroppa stacca Alvini
22:15Esclusiva TMWUrsino su Stroppa: "Specialista assoluto delle promozioni. Merita stabilità in A"
22:04Focus TMWSerie B, i migliori attaccanti dopo la 37ª giornata: Ghedjemis stabile in vetta
21:49Focus TMWSerie B, i migliori centrocampisti dopo la 37ª giornata: Calò in vetta ma il Venezia...
21:38Focus TMWSerie B, i migliori difensori dopo la 37ª giornata: Svoboda incalza Tiritiello
21:19Focus TMWSerie B, i migliori portieri dopo la 37ª giornata: Joronen verso la palma del migliore
21:04Focus TMWSerie B, i migliori giocatori dopo la 37ª giornata: Calò nuovo leader. Ghedjemis 3°
20:49Focus TMWSerie B, la Top11 della 37ª giornata: Pastina paradisiaco. Sorrentino comanda a Padova
19:19TMWVenezia in Serie A. L’architettura di Filippo Antonelli: fra locale e globale
18:42TMWVenezia in Serie A, Svoboda: “Sapevamo già dal ritiro che questa squadra era speciale
18:38TMWVenezia in Serie A, Adorante: “Ce l’abbiamo fatta, era l’unica cosa che volevamo”
18:34TMWVenezia in Serie A, Stroppa: “Sarebbe stato ingiusto non vincere questo campionato”
18:19TMWVenezia, non solo Serie A: il Bosco dello Sport è la chiave per il consolidamento
18:04TMWVenezia, esplode la festa dei tifosi lagunari al Picco dopo la promozione in Serie A
18:04TMWVenezia in Serie A: il trionfo di un brand globale tra calcio, moda e il tocco di Drake
17:49TMWGiovanni Stroppa porta il Venezia in Serie A: è la 4ª in carriera. La 2ª consecutiva
17:42TMWSampdoria salva in Serie B. Cori per Lombardo. Poi uno striscione polemico verso i giocatori
17:34TMWDuncan Niederauer, il vero Doge di Venezia. Terza promozione in Serie A in sei anni
11:18Live TMWDa Empoli-Avellino a Spezia-Venezia, i convocati per la 37ª giornata di Serie B
09:04TMWSolo tre club sicuri di essere nella Serie B 26/27. E nessuno di loro ci gioca adesso
08:34TMWSerie B, lotta salvezza: 6 squadre in 6 punti, playout e retrocessione. Le combinazioni
08:19TMWSerie B, chi va ai playoff? Palermo, Catanzaro e Modena certe. Bagarre per 7° e 8° posto
08:04TMWSerie B, la lotta per la promozione. Il punto della situazione su Venezia, Monza e Frosinone
giovedì 30 aprile
12:34TMWSerie B, a 180' dal termine ci sono 75 stagioni di Serie A a rischio retrocessione
10:56Esclusiva TMWLumezzane, Pesce: “Stagione da incorniciare. Playoff? Vogliamo continuare a stupire”
09:04TMWTrapani, Aronica: "49 punti e retrocessi per le vicende fuori dal campo. Il telefono squilla"
mercoledì 29 aprile
11:19TMWGaziantep, l'ex Parma Camara al centro del mercato. Lo vuole il Besiktas e non solo
10:19TMWSerie B, incubo diffide: in 180 minuti si decide tutto, tanti big a rischio stop
martedì 28 aprile
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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