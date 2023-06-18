Luca Bargellini
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, dove segue in particolare l’attualità delle categorie professionistiche italiane, con focus su Serie B e Serie C. È inoltre conduttore della trasmissione A Tutta C su TMW Radio.
notizie di Luca Bargellini
11:00Esclusiva TMWPlayoff e incognite, Allegretti: “Conta più la condizione fisica. Cittadella mina vagante”
Ieri
11:19Esclusiva TMWDal Canto: “Playoff? Il Casarano può essere mina vagante. Bella Casertana-Crotone"
sabato 2 maggio
venerdì 1 maggio
21:49Focus TMWSerie B, i migliori centrocampisti dopo la 37ª giornata: Calò in vetta ma il Venezia...
21:19Focus TMWSerie B, i migliori portieri dopo la 37ª giornata: Joronen verso la palma del migliore
20:49Focus TMWSerie B, la Top11 della 37ª giornata: Pastina paradisiaco. Sorrentino comanda a Padova
17:42TMWSampdoria salva in Serie B. Cori per Lombardo. Poi uno striscione polemico verso i giocatori
giovedì 30 aprile
14:17Virtus Entella, Chiappella: "A Bari match dal peso specifico maggiore. Servirà grande prestazione"
13:03Ascoli, Patti: “Playoff, ora il destino è nelle nostre mani. Questa squadra non vuole fermarsi”
10:56Esclusiva TMWLumezzane, Pesce: “Stagione da incorniciare. Playoff? Vogliamo continuare a stupire”
09:52Vigorito sulla riforma del sistema: "Troppi club professionistici. Serve un testo unico del calcio"
09:19Numeri record per la Serie C! Superati per la prima volta i tre milioni di spettatori negli stadi
09:04TMWTrapani, Aronica: "49 punti e retrocessi per le vicende fuori dal campo. Il telefono squilla"
mercoledì 29 aprile
10:54Avellino, Ballardini: “Empoli più forte del Bari. Playoff? Merito di tutti, squadra straordinaria”
martedì 28 aprile
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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