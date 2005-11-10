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Altro addio al Milan, saluta il preparatore dei portieri Filippi: "Milanello è leggenda"

Altro addio al Milan, saluta il preparatore dei portieri Filippi: "Milanello è leggenda" TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 10:33Serie A

Termina l'avventura al Milan di Claudio Filippi, preparatore dei portieri che nel corso della stagione attualmente in corso aveva ricevuto i pubblici elogi di Allegri (e anche di Maignan).

A dare la notizia, sui suoi profili social, lo stesso Filippi: "Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan, un Club glorioso con una Tifoseria innamorata della squadra, con Milanello che è un posto di lavoro leggendario, unico per dove è collocato e per come sono le persone che ci lavorano, dalla ristorazione, alla reception, alle signore delle pulizie, tutti innamorati del Loro Milan".

Conclude così il post dell'ormai ex Milan: "Con Daniele (Borri) abbiamo avuto la fortuna di allenare un gruppo di portieri meraviglioso per capacità tecniche e soprattutto morali. A Mike, Pietro, Lorenzo, Matteo un Grazie dal profondo del cuore e un In bocca al lupo per un futuro raggiante".

Tra i commenti al post, anche alcuni giocatori del Milan, come il leader Matteo Gabbia e il portiere e capitano Mike Maignan, che aveva beneficiato del lavoro svolto con Filippi in questa stagione, tornando sui suoi livelli migliori.

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