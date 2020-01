Ag.Kulusevski: "C'erano altri club, ma Dejan ha scelto la Juventus"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sem, procuratore del neo bianconero Dejan Kulusevski, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "La soddisfazione ovviamente è massima perché il ragazzo va a giocare in una delle migliori squadre al mondo. Poi vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi anni. Sono tutti contenti: l'Atalanta fa il trasferimento più grande della sua storia, il Parma si tiene il giocatore fino al termine della stagione, il giocatore va alla Juve e la Juventus si porta a casa un obiettivo".

La Juventus ha battuto la concorrenza dell'Inter?: "Il nome dell'Inter lo fate voi ma non voglio parlare di altre squadre. C'erano sicuramente degli interessamenti da parte di club italiani ed esteri ma il ragazzo ha chiesto di andare avanti con la Juventus".

C'è stata la possibilità di trasferirsi alla Juventus già a gennaio?: "Tecnicamente la possibilità c'era, serviva il benestare da parte di tutti. Lui è molto contento di restare a Parma, la società non voleva liberarlo già a gennaio".

Il ruolo di Kulusevski? "Ha grandi qualità tecniche e atletiche. Nel 4-3-3, in questi anni, ha giocato in tutti i ruoli, dalla mezzala all'esterno d'attacco, fino alla prima punta. Per me rende al meglio quando calca la zona centrale del campo".