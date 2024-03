Ag. Lautaro: "Lavoriamo per il futuro all'Inter. Siamo tutti assolutamente tranquilli"

vedi letture

Torna a parlare Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez. Ed il tema è sempre lo stesso, quello legato alla trattativa per il rinnovo di contratto del Toro con l'Inter. Un'operazione che Marotta e Ausilio speravano di definire già prima della fine del 2023, ma che invece si sta prolungando fino a questi primi mesi del 2024. Ma che presto potrebbe trovare il punto di svolta.

Da tempo le parti sono a lavoro per allungare il matrimonio, con entrambi gli schieramenti che partono dalla comune volontà di trovare un accordo. Da sistemare, anche dopo l'incontro di Madrid, c'è la parte economica, con l'argentino che parte da una base fissa di stipendio di 10 milioni di euro e l'Inter che da parte sua non vorrebbe andare sopra agli 8 milioni di euro netti, escludendo i bonus.

Questo il pensiero dell'agente di Lautaro ai microfoni di FcInter1908.it a tal proposito: "Siamo sempre in contatto con la dirigenza, c’è un ottimo rapporto. Quanto manca per il rinnovo? Lautaro ha un contratto fino al 2026! Ha un grande rapporto con l’Inter, è il capitano. Ora la cosa importante è raggiungere gli obiettivi dell’Inter e far felici i tifosi. E noi continueremo a lavorare per il futuro di Lautaro e dell’Inter insieme. Non c’è alcuna fretta, siamo tutti assolutamente tranquilli".