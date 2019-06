Alitalia nel futuro di Lotito? Depositata la manifestazione d'interesse

Claudio Lotito interessato all'acquisto di Alitalia. Il presidente della Lazio nella giornata di ieri ha depositato la manifestazione d'interesse e adesso dovrà aprire un dialogo con Ferrovie per far vedere di avere realmente la possibilità di entrare nel nuovo asset che dovrebbe gestire la futura Alitalia insieme a Fs e a Delta Airlines.

Come riporta 'Repubblica.it', quella di Lotito è la terza manifestazione d'interesse dopo quella di Atlantia, caldeggiata dal vicepremier Matteo Salvini, e quella dei costruttori e concessionari dell’Autostrada dei parchi Toto.