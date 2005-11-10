Caso Allegri, domani la Procura invierà una relazione al giudice sportivo. Cosa rischia il tecnico

Lo sfogo a margine di Napoli-Roma può costare caro a Massimiliano Allegri, soprattutto a livello economico. Le valutazioni da parte degli organi preposti sono in corso: secondo quanto raccolto da TMW, per quanto riguarda le frasi in campo e nello spogliatoio, la Procura federale manderà domani una relazione al giudice sportivo. C’è da capire se gli ispettori federali abbiano infatti ascoltato tutto e spetterà in prima battuta all’ufficio guidato da Gerardo Mastrandrea esprimere il verdetto, atteso già nella giornata di domani perché martedì la Serie A torna in campo.

Discorso diverso per le frasi pronunciate in sala stampa - ed è da capire se sarà possibile valutare lo sfogo “L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan”, dato che non si tratta di dichiarazioni ufficiali ovviamente -, per le quali la Procura aspetterà il giudice sportivo, per poi valutare se aprire un fascicolo qualora quest’ultimo non si pronunci.

Cosa rischia Allegri

Per l’espulsione rimediata nel finale, il tecnico del Napoli rischia anzitutto una giornata di squalifica, salvo che nel referto arbitrale siano riportate espressioni ingiuriose o gravemente irriguardose verso gli ufficiali di gara: in quel caso l’articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva prevede sanzioni più pesanti. Discorso separato per le dichiarazioni successive, in particolare la frase sulla Champions “messa in tasca” alla Roma: se la Procura federale dovesse ritenerla lesiva della regolarità del campionato o dell’imparzialità arbitrale, potrebbe contestare l’articolo 23 CGS, che per un tesserato professionista prevede un’ammenda da 2.500 a 50.000 euro, con possibile responsabilità anche della società - che per ora non risulta essersi dissociata -, ma più difficilmente giornate di squalifica.