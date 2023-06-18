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Ivan Cardia

Ivan CardiaGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue in particolare l’attualità del calcio italiano con notizie, interviste e approfondimenti. È inoltre direttore responsabile di TuttoC.com, testata del network TMW dedicata alla Serie C.
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notizie di Ivan Cardia
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Ieri
18:52TMWPaolo Berlusconi: "Silvio da lassù guarda questo Milan e ogni tanto deve distogliere lo sguardo"
18:43TMWConfalonieri durissimo: "Milan, Leao è un finto campione. Furlani? Non lo conosco e non ci tengo"
17:37TMWMarotta: "Con 10 Coppe Italia diritto alla stellina". Cosa dice il regolamento sulla stella d'argent...
17:06Podcast TMWInter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
16:58TMWHellas Verona, Edmundsson verso l'addio con la B: sul faroese c'è l'Oxford
15:15TMWCome può cambiare l’Inter dopo lo scudetto: se parte Bastoni, idea difesa a quattro
14:52TMWPalestra e gli altri: gli italiani, giovani e non, nel mirino dell’Inter di Marotta
14:16TMWL’Inter tatuata addosso, i fischi e l’apertura di Marotta: Bastoni, può essere l’estate dell’addio
13:40TMWInter, ora il rinnovo di Chivu. Marotta scherza ma non troppo: “Credo che andrò via prima io di lui”
09:43TMWManuel Akanji all’Inter fino al 2028: con lo scudetto scatta l’obbligo di riscatto
09:34TMWLa matematica di Marotta non è più un’opinione: prima stella e primo scudetto da presidente
09:31TMWScudetto all’Inter, buona la prima per Chivu: è il quarto allenatore di sempre a vincere subito
09:25TMWScudetto all’Inter, viva l’alternanza: per il settimo anno di fila cambia la vincitrice, non accadev...
09:22TMWChivu nella storia dell’Inter: scudetto da calciatore e da allenatore, è solo il secondo a riuscirci
00:25TMWInter, le immagini della festa in campo: premiazione all’ultima in casa. E piazza Duomo è piena
domenica 3 maggio
20:02TMWDavid flop, gioia Vlahovic dopo 179 giorni: entrambi rischiano di essere il passato della Juve
19:15TMWMilan in crisi, ma il club sta già programmando il futuro con Massimiliano Allegri
venerdì 1 maggio
giovedì 30 aprile
16:37TMWElezioni FIGC, ora Malagò è ufficialmente in vantaggio su Abete: la situazione
15:21TMWGervasoni interrogato per 4 ore, il legale: "Chiarita la sua posizione. Solo una domanda su Inter-Ro...
15:17TMWInchiesta arbitri, concluso l'interrogatorio di Gervasoni: "Manipolati audio Inter-Roma? Lo escludo"
12:52TMWSimonelli: "Commissariamento FIGC? Non ne parliamo più. Malagò ha i nostri voti e non solo"
12:35TMWSimonelli: "Derby di Roma il 17 maggio alle 12.30. Rocchi? Se qualcuno ha sbagliato pagherà"
11:32TMWElezioni FIGC, oggi il grande favorito? Allenatori e calciatori scelgono tra Abete e Malagò
10:47TMWInchiesta arbitri, inizia l'interrogatorio di Gervasoni: "Rispetto il lavoro della magistratura"
mercoledì 29 aprile
16:39TMWComo, Ludi: “Non capisco la critica sui pochi italiani. Ecco perché acquistiamo all’estero”
16:16TMWParma, Cherubini: “Seconda squadra? Non la iscriverei mai in Serie C. Ho paura della riforma”
15:40TMWParatici: “Arrabbiato per il momento del nostro calcio. In Premier pochissimi italiani”
10:30TMWI colloqui solo con arbitri, i club non indagati, le partite: tutte le stranezze dell’inchiesta su R...
00:23TMWRafael Leao fa i complimenti al PSG. Che gli ha (giustamente) preferito Kvaratskhelia
martedì 28 aprile
23:02TMWPsg-Bayern antidoto a Milan-Juve: in 90' gli stessi gol del weekend di A. Chissà perché siamo fuori
21:25TMWLa lettera aperta di Zappi: "La giustizia non è di questo mondo, confuso il medico con la malattia"
21:21TMWAIA, Zappi verso la decadenza dopo la condanna: domani il Comitato, le ultime e la nota
21:08TMWOcchio all'assist sul commissario: perché la FIGC sta riflettendo dopo la condanna di Zappi
19:52TMWElezioni FIGC, l'8 maggio i club di Serie C vedranno i candidati Abete e Malagò
19:46TMWCaos arbitri, Zappi decade e AIA commissariata? Cosa dicono le regole e cosa può succedere
18:22TMWGervasoni si presenterà all'interrogatorio ma risponderà solo a domande su Salernitana-Modena
18:08TMWPerché giovedì l'ex designatore Gianluca Rocchi non si presenterà all'interrogatorio
17:22TMWCaso Zappi, finita l'udienza: "Ci sarà un giudice a Berlino. Ferito dalle accuse di slealtà"
08:22TMWArbitri: il giorno del giudizio. Oggi sentenza su Zappi, AIA a rischio commissariamento
domenica 26 aprile
22:23TMWCaos Rocchi, chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA decide domani, sale l'ipotesi Celi
sabato 25 aprile
venerdì 24 aprile
16:53TMWParma, al settore giovanile resta Notari: accordo trovato. Angeloni verso la permanenza a Firenze
14:17TMWNon solo Ranieri. Allegri, Conte, Pioli: Italia, tutti gli altri nomi del toto-ct
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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