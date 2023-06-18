Ivan Cardia
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue in particolare l’attualità del calcio italiano con notizie, interviste e approfondimenti. È inoltre direttore responsabile di TuttoC.com, testata del network TMW dedicata alla Serie C.
notizie di Ivan Cardia
Ieri
18:52TMWPaolo Berlusconi: "Silvio da lassù guarda questo Milan e ogni tanto deve distogliere lo sguardo"
18:43TMWConfalonieri durissimo: "Milan, Leao è un finto campione. Furlani? Non lo conosco e non ci tengo"
17:37TMWMarotta: "Con 10 Coppe Italia diritto alla stellina". Cosa dice il regolamento sulla stella d'argent...
17:06Podcast TMWInter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
16:43Thuram ironico: "Big match? Ci sarà un premio per chi li vince... Tanta cattiveria contro l'Inter"
16:12Atelli (commissione controllo conti club): "Svolgimento competizioni ed equità sono di interesse gen...
15:20Inchiesta arbitri, già sentiti Nasca e Di Vuolo. Procura valuta convocazione Schenone come teste
14:16TMWL’Inter tatuata addosso, i fischi e l’apertura di Marotta: Bastoni, può essere l’estate dell’addio
13:40TMWInter, ora il rinnovo di Chivu. Marotta scherza ma non troppo: “Credo che andrò via prima io di lui”
09:31TMWScudetto all’Inter, buona la prima per Chivu: è il quarto allenatore di sempre a vincere subito
09:25TMWScudetto all’Inter, viva l’alternanza: per il settimo anno di fila cambia la vincitrice, non accadev...
09:22TMWChivu nella storia dell’Inter: scudetto da calciatore e da allenatore, è solo il secondo a riuscirci
00:53Ventuno scudetti, il quasi record di Chivu, il miglior attacco: tutti i numeri dell’Inter campione d...
00:49Uno scudetto, due ko e un 2-0 al Parma: Inter, è qui la festa. Marotta: "Inchiesta? Tranquilli"
00:34Chivu: "Merito anche di chi allenava l'Inter prima di me, nonostante le cose subite l'anno scorso"
domenica 3 maggio
23:11Inter, il video per lo scudetto: "Abbiamo vinto, ma non oggi. Vincere è rialzarsi quando ti senti pe...
22:28L'Inter chiude la pratica Parma e inizia a festeggiare: assist Lautaro, Mkhitaryan firma il 2-0
21:38Alla fine arriva Thuram: Inter in vantaggio sul Parma, 1-0 all’intervallo. A San Siro è già festa sc...
20:02TMWDavid flop, gioia Vlahovic dopo 179 giorni: entrambi rischiano di essere il passato della Juve
venerdì 1 maggio
giovedì 30 aprile
15:21TMWGervasoni interrogato per 4 ore, il legale: "Chiarita la sua posizione. Solo una domanda su Inter-Ro...
15:17TMWInchiesta arbitri, concluso l'interrogatorio di Gervasoni: "Manipolati audio Inter-Roma? Lo escludo"
15:05Simonelli: "Troppi stranieri nelle giovanili, un 14enne ghanese più prestante di uno calabrese"
14:37Serie A, Simonelli alla Camera: “La politica può continuare a girarsi dall’altra parte, o aiutare il...
12:35TMWSimonelli: "Derby di Roma il 17 maggio alle 12.30. Rocchi? Se qualcuno ha sbagliato pagherà"
11:13Inchiesta arbitri, l'avvocato di Moggi: "Calciopoli-bis? Sembra frode, ma se manca la società favori...
10:47TMWInchiesta arbitri, inizia l'interrogatorio di Gervasoni: "Rispetto il lavoro della magistratura"
10:36L'ex arbitro Minelli: "Spero che si attivi anche la Procura di Roma". Nel 2024 presentò esposto
09:40Inchiesta arbitri, tempi lunghi: eventuali penalizzazioni nel 26/27? Per ora zero club indagati
mercoledì 29 aprile
16:16TMWParma, Cherubini: “Seconda squadra? Non la iscriverei mai in Serie C. Ho paura della riforma”
11:20Zazzaroni e l'inchiesta su Rocchi: "Cosa resterà dopo il fango? Distrutta una carriera da impuniti"
10:30TMWI colloqui solo con arbitri, i club non indagati, le partite: tutte le stranezze dell’inchiesta su R...
00:45Zappi decade: confermata l’inibizione. Ora commissariamento AIA, Buonfiglio esclude quello FIGC
00:28Serie A, occhio al giallo: tutti i calciatori diffidati in vista della 35ª giornata di campionato
martedì 28 aprile
23:02TMWPsg-Bayern antidoto a Milan-Juve: in 90' gli stessi gol del weekend di A. Chissà perché siamo fuori
21:25TMWLa lettera aperta di Zappi: "La giustizia non è di questo mondo, confuso il medico con la malattia"
20:47Prestianni e Coppa d'Africa fanno scuola: ufficiale il rosso a chi si copre la bocca, ko a chi abban...
19:00Non solo Torino-Inter: tutte le analisi del designatore Tommasi nell'ultima puntata di Open VAR
18:22TMWGervasoni si presenterà all'interrogatorio ma risponderà solo a domande su Salernitana-Modena
17:24Inchiesta arbitri, giovedì Rocchi non si presenterà all'interrogatorio. Il legale: "Decisione mia"
17:22TMWCaso Zappi, finita l'udienza: "Ci sarà un giudice a Berlino. Ferito dalle accuse di slealtà"
domenica 26 aprile
sabato 25 aprile
venerdì 24 aprile
19:30Morata ancora a secco in campionato, Fabregas: "Mi aspettavo di più? Dipende da cosa intendete"
16:53TMWParma, al settore giovanile resta Notari: accordo trovato. Angeloni verso la permanenza a Firenze
16:28Genoa, De Rossi: “Ottavi dal mio arrivo? 12 dietro non sono poche. Fabregas diventerà tra i più gran...
16:03Parma e Pisa, gli stessi gol ma 21 punti di differenza. Cuesta: "Ciò che conta davvero sono i risult...
15:52Dal ritorno di Gesù alla vendita della... Lazio: il nuovo sponsor biancoceleste fa scommettere su tu...
14:07Gasperini e gli attriti con Ranieri-Massara: "Chiedevo solo rinforzi in attacco. Non mi sembra così ...
13:57Gasperini: “Ranieri? Non partecipo alla macchina del fango. Massara? Brava persona, zero feeling”
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
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