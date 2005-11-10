Allegri e lo sfogo contro la Roma. La procura federale può aprire un procedimento

Il finale caldissimo di Napoli-Roma continua a far discutere. Dopo l'espulsione sul campo per proteste, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri si è reso protagonista di un duro sfogo prima della conferenza stampa nei confronti della Roma e delle decisioni arbitrali: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro… L'ho pagata con il Milan", le parole urlate dall'allenatore livornese.

Al Maradona, racconta il Corriere dello Sport, ieri sera era presente anche il procuratore Chinè. In questo senso, si legge, la Procura federale sta valutando la possibile apertura di un procedimento, anche se probabilmente verrà attesa la decisione del Giudice Sportivo in merito alla squalifica (per l'espulsione sul campo) e alla multa. Due filoni che andranno comunque avanti in modo distinto, visto che le competenze del Giudice Sportivo si fermano al campo e non vanno ad analizzare ciò che succede nel tunnel o negli spogliatoi.

La Roma, ed in particolar modo Gasperini, ritengono le dichiarazioni di Allegri "inaccettabili e gravi" e proprio come Chinè aspettano di capire se arriverà una rettifica da parte del diretto interessato nelle prossime ore.