Allegri si toglie la giacca, Mancini lo imita: il siparietto colto dalle telecamere in Napoli-Roma

Un finale a dir poco concitato quello della sfida fra Napoli e Roma, terminata 3-3 allo stadio Maradona, ieri sera. Dal 3-3 di Balerdi alla furia di Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, dopo che l'arbitro Colombo gli ha mostrato il cartellino rosso su segnalazione del quarto uomo Sacchi. Il tecnico ha prima chiesto in maniera veemente che cosa avesse detto per meritare il provvedimento, per poi avviarsi verso gli spogliatoi togliendosi la giacca in maniera polemica e mandando "a quel paese" la squadra arbitrale con un gesto del braccio.

Il siparietto di Mancini che imita Allegri

Le telecamere di Dazn hanno svelato - nella rubrica "Bordocam" - anche quelle che sono state le reazioni da parte della panchina giallorossa alla scena che ha visto l'allenatore avversario protagonista. In particolare il difensore della Roma, Gianluca Mancini, stava seguendo con lo sguardo il tutto ed al gesto finale di Allegri ha reagito dapprima mandando a sua volta a quel paese Allegri, per poi imitare il gesto fatto nel togliersi la giacca.