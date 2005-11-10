Alphadjo Cisse lancia l'Italia: "Con l'Armenia un po' di sfiga. Non sono nemmeno al 70%"

“Sicuramente meritavamo i tre punti. Abbiamo avuto un po’ di sfiga, siamo contenti per questa vittoria, ce la portiamo a casa". Alphadjo Cisse ha firmato la vittoria contro l'Armenia al minuto novantacinque, quando la porta sembrava oramai stregata. Dando la possibilità a Silvio Baldini di giocarsi, contro la Polonia a Pescara, l'ingresso agli Europei di categoria evitando gli spareggi in caso di vittoria con due gol di scarto. Altrimenti serviranno calcoli matematici.

Le parole di Cisse

"Spaccato il match? Sì, è quello che mi è stato chiesto - ha spiegato a Raisport - il mister mi ha messo in una posizione dove posso mostrare le mie caratteristiche, devo ringraziarlo, così come tutta la squadra. Noi siamo una grande nazionale, anche dopo il rigore di Koleosho sapevamo che prima o poi l’avremmo sbloccata, che avremmo vinto. Siamo contenti. Questo 2027 mi sta dando tanta gioia, quello che ho dimostrato non è nemmeno il 70%, so di poter fare molto meglio. Il gol è una felicità per me, d’ora in poi potrò mostrare tante altre mie caratteristiche”.

Partenza lanciata

In questa stagione, appena iniziata, Cisse ha già segnato due reti contro il Torino, all'esordio in Serie A, e poi con la Juventus. Quattro partite giocate e già la sensazione che possa essere una pedina importante nello scacchiere tattico di Amorim.