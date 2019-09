© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante le partite amichevoli giocate nella notte che vedevano coinvolti giocatori della Serie A. Detto dell'Argentina e della grande notte di Lautaro Martinez , si è cominciato con Colombia-Venezuela 0-0, in cui il sampdoriano Jeison Murillo e lo juventino Juan Cuadrado hanno giocato tutti e 90 i minuti, a differenza degli atalantini Duvan Zapata e Luis Muriel subentrati nella ripresa, e del napoletano David Ospina e del bresciano Jhon Chancellor (tra i venezuelani), rimasti in panchina. Stesso destino toccato a Gary Medel del Bologna nel ko per 2-1 in Honduras del suo Cile. Titolari, e rimasti in campo in USA-Uruguay 1-1, anche il difensore Martin Caceres della Fiorentina e il centrocampista nerazzurro Matias Vecino. Tra i titolari nell'Uruguay partiva anche Rodrigo Bentancur della Juve, che ha lasciato il campo nel finale al cagliaritano Nahitan Nandez. Infine, ultima ma non ultima, l'inattesa sconfitta interna del Brasile contro il Perù: nello 0-1 sono rimasti in campo 90' Allan (Napoli) e Alex Sandro (Juventus). Mezz'ora finale per il milanista Lucas Paqueta, solo panchina invece per Samir dell'Udinese.