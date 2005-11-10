Milan, Amorim: "Impossibile Modric giochi sempre a quell'intensità. Sto cercando di gestirlo"

"Modric? Sto cercando di gestirlo nel modo migliore per la squadra. È impossibile che un giocatore di quell’età giochi sempre a quell'intensità". A parlare così ai microfoni di Sky Sport è direttamente Ruben Amorim, tecnico del Milan, il quale si sofferma tra le altre cose anche sul rendimento e la gestione di Luka Modric.

"L'unica cosa che posso dire - continua Amorim parlando di Modric - è che Luka si allena come un ragazzino, con una voglia e un entusiasmo che fanno piacere a tutti. Ama il calcio, ama stare sul campo e questo è fondamentale per noi. Sono davvero contento di averlo nel gruppo”.

La pausa per le Nazionali. "Non è una preoccupazione, perché dobbiamo adattarci a quello che succede nel nostro mondo e non c'è molto che possiamo fare. Tre settimane o due cambiano poco. Abbiamo il tempo per lavorare con alcuni giocatori che ne hanno bisogno, e l'opportunità di vedere altri che in futuro potrebbero darci una mano. Se c'è una vera preoccupazione, non riguarda le tre settimane di pausa: riguarda il numero di partite che ci aspettano da qui in avanti. Questo mi preoccupa di più, insieme al ritmo che dovremo tenere".