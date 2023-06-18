Tommaso Bonan
Giornalista e vicedirettore di TuttoMercatoWeb.com. Segue quotidianamente l’attualità del calcio italiano tra notizie, conferenze stampa e aggiornamenti di calciomercato. Partecipa inoltre ai programmi e agli approfondimenti di TMW Radio, emittente del Network TMW.
notizie di Tommaso Bonan
10:55TMWFiorentina-Inter del 2024 e il malore di Bove. L'arbitro Doveri ricorda quei momenti: "Ero sotto sho...
10:44TMWIl ds Ludi: "Como e Fabregas sono in luna di miele. Non c'è alcun dubbio nel ripartire con lui"
10:37TMWPalmieri: "Berardi è un campione strepitoso. Mi auguro possa continuare a lungo nel Sassuolo"
Ieri
23:51TMWSassuolo, il ds Palmieri: "I numeri parlano per Grosso. Mercato? Ne parleremo a tempo debito"
22:08TMWL'arbitro Doveri: "Situazione particolare senza un designatore, ma questo ha responsabilizzato tutti...
21:52TMWPochi italiani nel Como? Il ds Ludi spiega la strategia del club: "Una critica che capisco poco"
21:33TMWLudi: "Nico Paz? Stesso tormentone dell'anno scorso, contiamo possa ancora far parte del Como"
19:57TMWDonadoni: "In questi giorni il capro espiatorio è diventato il Milan. Ma serve equilibrio in tutte l...
17:43TMWFischi e insulti per il Torino a Superga in occasione del 77° anniversario della tragedia. Le immagi...
venerdì 1 maggio
15:30Maldini ha le ultime cinque partite a disposizione. In ballo c'è anche il suo futuro alla Lazio
14:38Milan, Tare: "Con Allegri ci siamo conosciuti meglio dopo il mercato. Una persona molto intelligente...
13:34Biglietti per il Mondiale a prezzi esorbitanti, la FIFA rivedrà la sua politica per l'edizione 2030
00:49Scudetto, retrocessioni e non solo. Tutto quello che può succedere nella 35^ giornata di Serie A
giovedì 30 aprile
23:59Tare su Leao: "Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui"
20:46Fiorentina, Ndour: "Mai avuto paura di retrocedere, ma il rischio era alto soprattutto all'inizio"
20:38L'AIA comunica alcune variazioni nelle designazioni della 35^ giornata. Doveri arbitra Pisa-Lecce
lunedì 27 aprile
00:56Inchiesta arbitri, il caso Rocchi scuote il calcio italiano. E oggi si riunisce l'AIA, tutte le ulti...
domenica 26 aprile
23:36TMWPulisic, dove sei? Per trovare lo stesso digiuno di gol bisogna tornare ai tempi del Chelsea
21:57L'avvocato che assiste Gervasoni: "Supervisore per la Serie A, ma gli si contesta una partita di B"
20:07L'Inter pareggia ma adesso è a una vittoria dallo scudetto. La classifica aggiornata di Serie A
sabato 25 aprile
16:15Chivu: "Sucic aveva una tripla frattura alla mano, ma non l'abbiamo mai detto. Lautaro è migliorato"
15:34Chivu elogia i calciatori dell'Inter: "Sono andati contro corrente rispetto alla narrazione di inizi...
13:35Calciomercato Milan, Tiago Gabriel resta un obiettivo per la difesa. Sullo sfondo il giovane Valdepe...
13:31Salihamidzic: "Blanc mi fece una promessa ma poi sparì. Juventus barometro del calcio italiano"
12:15Llorente: "Juve, fai il possibile per tenere Vlahovic. Leao? I campioni non vivono di alti e bassi"
11:56Llorente ha avuto Allegri alla Juve: "Ha conoscenze calcistiche notevoli. All'Italia uno così servir...
11:50San Siro tutto esaurito per Milan-Juve. Prima della gara saranno premiati Ancelotti, Gullit e Kaka
11:23Lewandowski fa gola alla Juve? Llorente: "Per Spalletti può diventare ciò che è stato Tevez per Cont...
11:07Chiellini: "Milan da scudetto? No, personalmente ho creduto a quello che ha sempre detto Allegri"
venerdì 24 aprile
giovedì 23 aprile
23:53Moggi: "Milan-Juventus partita di tradizione eccezionale, peccato da un po' non valga più il titolo"
22:23TMWBarros Schelotto dall'Argentina: "Qui il calcio vuole Dybala. Guardate Di Maria, la stessa cosa"
21:37Dall'erba alla terra rossa, ecco il tennis al Bernabeu. E Sinner riceve la maglia del Real Madrid
21:32TMWDal titolo di 10 anni fa in Premier fino al baratro. Cosa fanno oggi gli eroi del Leicester? Uno è u...
21:04TMWAbete: "Italia ripescata al Mondiale? Da tifoso uno non può che sperare, ma ho delle perplessità"
20:35TMWA Trigoria si decide il futuro di Ranieri. Chi è presente in questi minuti nel centro sportivo della...
17:40Sassuolo, la Corte Sportiva d’Appello respinge il reclamo per la squalifica di due turni di Berardi
mercoledì 22 aprile
martedì 21 aprile
16:02Riforma calcio italiano, Abodi in Senato: "Settori giovanili base per la credibilità di un sistema"
lunedì 20 aprile
18:09TMWAusilio: "Palestra sarà un giocatore importante per l'Atalanta, poi vedremo cosa dirà il mercato"
16:01TMWBarcellona su Bastoni? Ausilio: "Se qualcuno ha interesse, sa quali sono i nostri numeri di telefono...
15:27TMWAusilio: "Chivu? Mai pensato di aver sbagliato scelta. Prima del mercato ci sono obiettivi da centra...
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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