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Tommaso Bonan

Tommaso BonanGiornalista e vicedirettore di TuttoMercatoWeb.com. Segue quotidianamente l’attualità del calcio italiano tra notizie, conferenze stampa e aggiornamenti di calciomercato. Partecipa inoltre ai programmi e agli approfondimenti di TMW Radio, emittente del Network TMW.
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