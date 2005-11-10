Amorim dalla parte di Ramos: "Sta dimostrando il suo valore. Se guardate ogni gara con attenzione..."

"Mancano ancora molte cose, e lo dico senza problemi". A parlare così, ai microfoni di Sky Sport, è direttamente Ruben Amorim, tecnico del Milan che fa il punto sulla squadra rossonero in attesa della ripresa del campionato: "Cerchiamo di dominare il gioco in modo più costante, giochiamo bene in alcuni momenti ma abbiamo ancora molto da fare. Non mi piace sentir parlare di questo come il Milan di Amorim: il Milan è il Milan, ha una storia e un'identità che va oltre il nome di un allenatore".

Amorim, nella lunga intervista, si sofferma anche su alcuni singoli della rosa. In particolare sull'attacco: "Dobbiamo migliorare come squadra per creare più occasioni, ma non è un discorso che riguarda solo Camarda e Gonçalo. Non faccio differenze tra i giocatori, non importa l'età o il minutaggio".

E ancora, su Goncalo Ramos: "Se guardate ogni partita con attenzione, ha già avuto situazioni interessanti, e anche in Nazionale sta facendo bene: l'ultimo gol contro la Danimarca ha deciso la partita. Sta dimostrando il suo valore. La mia preoccupazione principale è creare più occasioni per tutti i miei giocatori: per Pulisic, per Camarda, per Cissè. È un lavoro di squadra".

Amorim sulle scelte di formazione. "Cercherò sempre di schierare la formazione migliore per ogni partita, tenendo conto anche di quello che potrebbe servire nella seconda parte della gara. Guardando queste prime cinque partite, è già chiaro che tutti i giocatori entrati dalla panchina hanno inciso positivamente. Non possiamo pensare solo agli undici titolari. E poi con due giorni tra una partita e l'altra è impossibile affidarsi sempre agli stessi: dobbiamo essere pronti tutti, e su questo lavoriamo ogni giorno".