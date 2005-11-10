Amorim ha scelto i suoi: la conferma col Sassuolo. Cambia pure il modulo

Ci vorrà ancor qualche partita per capire se sarà una scelta definitiva o meno, ma, dopo la convincente vittoria contro il Lecce di tre settimane fa, Ruben Amorim confermerà anche oggi a Reggio Emilia un modulo nuovo: il 4-4-1-1. Stop, almeno in partenza, al 3-4-2-1, per un sistema tattico al momento più congeniale agli uomini a disposizione del tecnico rossonero: “La cosa importante è che capiscano quando giocare a 4 o 3. Basta vedere i nomi nell'undici di partenza ed è essenzialmente la stessa squadra. Quelli che cambiano sono piccoli dettagli, che però possono cambiare la dinamica della squadra. Gli altri colleghi hanno a disposizioni tutte le immagini delle nostre partite, quindi sta a me proporre e creare qualcosa di nuovo per sorprenderli. So quello che ho in mente da proporre domani, ma non ve lo dirò perché sennò Aquilani lo scoprirebbe. Non cambia molto. Voglio che i miei calciatori si sentano a loro agio".

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Davanti a Maignan gli uomini principali non cambiano: De Winter e Pavlovic al centro, con Gila adibito a terzino destro e Bartesaghi che dovrebbe giocare a sinistra. In mezzo al campo si va verso la coppia Musah e Rabiot con Modric che inizierebbe nuovamente dalla panchina, mentre sulle fasce, anche grazie al nuovo modulo, dovrebbero essere schierati Chukwueze e Moreira contemporaneamente. Davanti a supporto di Ramos ci sarà Pulisic.