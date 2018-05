Ancelotti e il Napoli: cronistoria di un affare che sembrava impossibile

© foto di Imago/Image Sport

Sembrava impossibile, è diventato realtà. Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Napoli: è la notizia di giornata. Maturata, in meno di un mese. Da tempo si parlava di un ritorno del tecnico emiliano in Italia, ma di volta in volta gli veniva accostato il Milan, poi la Juventus e soprattutto l'Italia. Poi, a inizio maggio, inizia a circolare la notizia: il Napoli pensa ad Ancelotti.

5 maggio -

L'indiscrezione viene subito smentita da Aurelio De Laurentiis, apparentemente molto chiaro: "Carlo è un amico, una persona stupenda. Ci siamo confrontati tante volte. Uno come lui non si mette in dubbio, ma perché mi volete far cambiare allenatore? Sarri deve continuare il suo percorso di crescita e mi piacerebbe se potesse terminarlo in un altro triennio qui a Napoli".

14 maggio -

Ancelotti è un sogno. A posteriori, molto concreto. Ma a metà maggio, per quanto l'indiscrezione continui a circolare, la sensazione è che sia impossibile per il Napoli arrivare all'ex allenatore di Milan e Real Madrid.

15 maggio -

Ancelotti, comunque, potrebbe gradire il Napoli. Lo spiega ai microfoni di RMC Sport Giorgio Chiaschini, storico collaboratore dell'ex centrocampista.

16 maggio -

I tifosi, nel frattempo, sembrano prendere comunque una posizione. Non certo contraria all'arrivo di Ancelotti, ma nasce la petizione per trattenere Sarri.

21 maggio -

Inizia l'accelerata. La notizia parte dalla Spagna, dove Marca lancia la bomba: Carlo Ancelotti è in arrivo in Italia, per trattere il contratto col Napoli.

22 maggio -

Storia di ieri. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive sul sito del quotidiano sportivo. "Ancelotti, è fatta".

22 maggio -

Ci siamo: Carlo Ancelotti e la dirigenza del Napoli al gran completo si vedono in quel di Roma, presso gli uffici della Filmauro. Una lunga serata, che di fatto definisce l'arrivo del tecnico sulla panchina dei partenopei.

23 maggio -

C'è l'intesa. Il lungo incontro della serata ha portato all'accordo: Ancelotti e De Laurentiis sono alla fumata bianca.

