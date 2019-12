© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Ancelotti è stato esonerato stasera dal Napoli. Adesso è pronto per sbarcare in Campania, Gennaro Gattuso. Pronto un contratto di un anno e mezzo, stipendio intorno al milione e mezzo fino a giugno, tre milioni circa per il 2020/21, spiega Sportmediaset sul futuro contratto di Ringhio in azzurro.