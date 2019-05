Anche Sarri allontana la Roma: "Voglio restare al Chelsea"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, ha parlato anche del suo futuro: "L'ho già detto ma lo ribadisco ancora: voglio restare qui. Il calcio inglese mi piace molto, così come l'atmosfera che c'è all'interno degli stadi. Per questo, se posso, mi piacerebbe rimanere al Chelsea. Non ho intenzione di cambiare".

Anche Conte ha detto no - Le parole di Sarri arrivano all'indomani delle dichiarazioni di Antonio Conte che ieri, in una intervista alla 'Gazzetta dello Sport', ha dichiarato di aver scartato l'opzione giallorossa: "In questo momento non ci sono le condizioni".