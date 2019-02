© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda presenza al Genoa e primo gol. Lukas Lerager festeggia al meglio il suo approdo in Italia, timbrando subito il cartellino che impreziosisce una prestazione più che positiva contro il Bologna. Corre e lotta, il centrocampista danese, senza mancare di freddezza quando si presenta l'occasione in zona gol. Cesare Prandelli ha garantito per lui e l'ex Bordeaux ha subito dimostrato di valere l'importante chiamata del Genoa, che ora si coccola il classe '95. Una zuccata vincente valso un punto prezioso per il grifone, che mantiene una certa distanza dalla zona calda della classifica. Il merito è anche di Lerager, nel giro della nazionale del suo Paese e leader designato del Genoa che verrà.