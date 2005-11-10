Sassuolo, Aquilani: "Fabregas lo stimo tanto. Turnover? Giochiamo tra due giorni"
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 14:49Serie A
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24.10.2026 14:49Serie A
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L'allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida esterna sul campo del Sassuolo. Le sue parole: "Bei ricordi contro Fabregas, era un giocatore incredibile, faceva tutto e io ho sempre avuto stima infinita. Mi ha dato qualche dispiacere come l'Europeo del 2008".
Eravate simili da giocatori, lo siete anche da allenatori?
"Io penso che lui abbia qualcosa più di me. E' una persona che sta dando tanto al nostro calcio e sta dando qualcosa di nuovo".
Lei cambia 3/5 di difesa. Può commentare la scelta di Candé?
"Candé l'abbiamo recuperato, deve iniziare a giocare anche perché se no non si capisce a che livello è. Qualche cambio ci sta giochiamo tra due giorni".
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