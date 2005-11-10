Sassuolo, Aquilani: "Il Como ci ha sovrastato, bisogna concretizzare le occasioni che hai"

L'allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il ko in casa del Como. Le sue parole: "Ci sono stati due Como e due Sassuolo. Abbiamo creato opportunità nel primo tempo e dovevamo fare gol. Poi il Como ci ha sovrastato. Dobbiamo capire perché non continuamo a fare le nostre cose dopo il gol".

Sul secondo gol vi siete arrabbiati perché dovevate fare un cambio vero?

"Non abbiamo perso per questo motivo".

Oggi è mancata cattiveria.

"Due tempi completamente differenti, l'analisi va fatta lì. Anche noi abbiamo fatto i cambi come loro ma non abbiamo messo la giusta energia per pareggiare".

Ci spiega la scelta di tenere Esposito in panchina al posto di Bowie?

"Pensavamo che questa fosse la soluzione. Ho fatto un po' di cambi anche perché giochiamo tra due giorni".

Che vi siete detti con Fabregas?

"Niente, c'è stima reciprica da diversi anni. Ci sentiamo e sono anche andato a trovarlo quando ero fermo. Lo stimo tanto".