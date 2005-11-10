L'Aston Villa mette la freccia sulle italiane: Roma e Milan superate nella corsa a Endrick

L'emittente radiofonica spagnola Cadena SER rilancia con insistenza l'indiscrezione secondo cui il giovane attaccante brasiliano Endrick non sarebbe riuscito a convincere il nuovo allenatore del Real Madrid, José Mourinho, orientandosi così verso una cessione in prestito già a partire dal prossimo mese di gennaio. Il giocatore starebbe infatti valutando le opzioni disponibili per trovare maggiore continuità, chiuso da una concorrenza spietata per un posto nel reparto offensivo dei Blancos.

La folta concorrenza agli ordini di Mourinho: davanti reparto affollatissimo

Nelle gerarchie del tecnico portoghese, giocatori come Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Carlos Espí, il rientrante Rodrygo e persino elementi della squadra B sembrano avere attualmente la precedenza sull'attaccante verdeoro. Un quadro competitivo estremamente complesso che costringe il talento brasiliano a riflettere seriamente sul proprio futuro immediato a Madrid, considerando anche il precedente prestito al Lione della scorsa stagione.

L'ipotesi Aston Villa

La destinazione principale al momento indicata dai media spagnoli è l'Aston Villa, dove il tecnico Unai Emery è alla ricerca di rinforzi per completare la rosa: gli inglesi hanno superato Roma e Milan, altri club associati al brasilino. La vetrina della Champions League rende il club inglese una meta affascinante per Endrick, sebbene la vicenda riaccenda il dibattito sulla scelta di compiere il grande salto direttamente dal Brasile al Real Madrid, tralasciando quello step intermedio che gli avrebbe garantito una titolarità indiscussa fin dal primo giorno.