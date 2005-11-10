Atalanta, difesa in emergenza: Kolasinac k.o., Sarri perde un'altra pedina fondamentale
Michele Pavese
L'Atalanta si ritrova con la difesa ridotta ai minimi termini. L'infortunio di Sead Kolasinac, uscito anzitempo nella sfida di San Siro per un problema muscolare alla coscia, complica ulteriormente la gestione di Maurizio Sarri, che si trova ora con pochissime alternative nel reparto arretrato. Tutto Atalanta
Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, il difensore bosniaco dovrà sottoporsi agli accertamenti per definire l'entità del problema, ma lo stop dovrebbe comunque costringerlo a saltare almeno alcune delle prossime partite. Una perdita pesante per la Dea, considerando l'esperienza e la duttilità di un giocatore capace di ricoprire più ruoli nella linea difensiva. L'emergenza è evidente: con Hien, Kossounou e Scalvini ancora fuori, Sarri ha di fatto a disposizione soltanto Thomas Kristensen e il giovane Relja Obric come centrali di ruolo. Proprio quest'ultimo, dopo l'esordio contro il Milan, potrebbe essere chiamato a un percorso di crescita accelerato.
La soluzione potrebbe passare anche da qualche adattamento, con l'ipotesi di arretrare un esterno come Zappacosta, ma il margine di manovra resta ridotto. Per la sfida europea contro l'Ajax e per i prossimi impegni ravvicinati, Sarri dovrà quindi puntare sulla resilienza del gruppo e superare una fase complicata segnata dagli infortuni.