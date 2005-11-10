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Atalanta fermata sul 4-4 dal Frosinone. I tifosi fischiano e cantano: "Tirate fuori le palle"TMW
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Simone Bernabei
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Oggi alle 17:15Serie A
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25.10.2026 17:15Serie A
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L'Atalanta non si riscatta, dopo le sconfitte contro Milan e Ajax. La squadra di Maurizio Sarri ha pareggiato 4-4 contro il Frosinone alla New Balance Arena, una partita spettacolare che però non ha lasciato contenti i tifosi bergamaschi.
Al termine del match infatti la squadra nerazzurra è stata sommersa dai fischi dei propri sostenitori, che hanno anche intonato il classico coro "tirate fuori le palle".
Fonte: Filippo Davide Di Santo
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