Frosinone spettatore interessato di Ajax-Atalanta. Per domenica, Raimondo intoccabile

Atalanta-Frosinone, i giallazzurri spettatori interessati a Bergamo. Alvini recupera Birligea e Bobcek: le ultime da Formello

Mentre la marcia d'avvicinamento alla supersfida di domenica alle ore 15:00 entra nel vivo, in casa Frosinone l'attenzione è altissima. Gli uomini di Massimiliano Alvini si preparano a vivere un fine settimana di fuoco alla New Balance Arena, ma con un occhio di riguardo anche agli impegni europei dei prossimi avversari.

In vista del match di campionato, il tecnico toscano sorride per il pieno recupero di Birligea e Bobcek, che hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e tornano a completa disposizione della squadra. L'infermeria registra invece sempre lo stop dell'indisponibile Grillitsch, che sarà out anche per la trasferta di Bergamo.

Nonostante i pieni recuperi offensivi, la stella polare dell'attacco giallazzurro resta blindata: Antonio Raimondo, trascinatore e capocannoniere della serie A, al momento non si tocca ed è pronto a guidare nuovamente l'attacco dei canarini dal primo minuto, forte dei suoi 7 gol in 7 partite.

Intanto, la squadra e lo staff tecnico osserveranno con grande curiosità e interesse la sfida di Conference League in programma questa sera tra l'Ajax e l'Atalanta. Un vero e proprio test europeo per i nerazzurri, con il Frosinone spettatore molto interessato in vista della battaglia tattica e fisica che attende i ciociari domenica pomeriggio in terra bergamasca.