Atalanta-Frosinone, le formazioni ufficiali: Sarri con Krstovic, Alvini non cambia
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Simone Bernabei
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Oggi alle 14:11Serie A
autore Simone Bernabei
25.10.2026 14:11Serie A
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Tutto pronto alla New Balance Arena per la sfida fra Atalanta e Frosinone, col fischio d'inizio previsto per le ore 15. Nella Dea tutto confermato o quasi rispetto alle indicazioni delle scorse ore, con Obric al centro della difesa e Zappacosta che presidia la sinistra al posto di Bernasconi. Davanti ancora Krstovic. Conferme anche per Alvini, con Raimondo a guidare l'attacco con alle spalle Kvernadze, Ghedjemis e Schmid.
Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Frosinone:
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo
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