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Atalanta, Gaetano: "Siamo a un buon punto, perché abbiamo fatto due partite di grande livello"

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Antonello Gioia
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Antonello Gioia
Oggi alle 21:19Serie A
18.10.2026 21:19Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano, centrocampista dell'Atalanta, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la settima giornata di Serie A e terminata 3-2 in favore dei rossoneri. Segui in diretta le dichiarazioni del numero 70 dei bergamaschi con il live testuale su TMW

Segnare in uno stadio prestigioso e avere l'opportunità di fare gol è un motivo d'orgoglio. Questo cambio di modulo, passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, non ti ha particolarmente condizionato, nonostante tu abbia cominciato a giocare più arretrato da poco. Anche passare a tre dietro non sembra ti abbia toccato più di tanto. Come ti stai trovando?

"No, io mi sto trovando bene. Non mi cambia giocare a due o a tre. Diciamo che non cambia quasi nulla perché comunque, avendo due mediani e il trequartista, un mediano si può alzare facendo la mezzala e l'altro viene a fare il play, quindi diventa sempre un centrocampo a tre. Mi sto trovando bene".

Sei entrato dopo un'ora di gioco e la tua sostituzione, compresa quella di Zappacosta, è sembrata cambiare la partita in quei dieci minuti. Hai dovuto giocare un po' più avanzato: è una posizione in cui ti ritrovi anche per il tuo passato o è stata una situazione contingente che ti ha portato al gol?

"No, diciamo che l'inserimento e la qualità di arrivare in area di rigore non si perdono mai, avendo fatto quel ruolo anche in passato. Con questo modulo a due centrocampisti cerchiamo comunque di alternarci: uno dei due mediani arriva in area e l'altro dà copertura, perché non possiamo svuotare il centrocampo entrambi".

A che punto siete nel recepire i concetti tattici di Sarri, considerando che l'Atalanta ha sempre giocato con la difesa a tre e lui ha stravolto un po' tutto?

"Secondo me siamo a un buon punto, perché abbiamo fatto due partite di grande livello contro il Venezia e il Pafos. Oggi nel primo tempo abbiamo avuto un approccio un po' molle, siamo stati attendisti e non abbiamo fatto una buona pressione come nelle due partite precedenti. Però penso che nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e si è vista un'altra Atalanta. Giorno dopo giorno cerchiamo di lavorare facendo sempre più nostri i concetti del mister, partendo già da giovedì con un approccio diverso rispetto a oggi".

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