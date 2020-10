Atalanta, Gomez: "Non siamo più una sorpresa. Che bello tornare in Nazionale, Messi felice"

Il suo futuro, le condizioni dell'amico e compagno Ilicic, l'emozione di tornare a vestire la maglia dell'Argentina. E la favola Atalanta. A TyC Sports parla Alejandro Gomez.

Cosa vi aspetta in questa Champions League?

"L'anno scorso siamo stati una sorpresa, ma ora ci siamo fatti un nome anche in Champions League e possiamo rendere la vita difficile a qualsiasi squadra. Sappiamo di rischiare qualcoa col nostro gioco, ma abbiamo ottenuto risultati andando all'attacco. Portiamo tanta gente in area e abbiamo le qualità per segnare tanti gol".

Come sta Ilicic?

"Ha avuto il Covid e ha sofferto molto, è andato in depressione. Arriva un momento in cui la testa ti esplode. Per fortuna ha recuperato e sta bene, lui è importantissimo per noi".

Il tuo futuro è ancora all'Atalanta?

"Mi restano tre anni di contratto, a febbraio ne farò 33. Sicuramente voglio continuare a vivere qui a Bergamo, sto molto bene, e avrò un posto nel club in futuro".

Che sensazioni hai provato?

"Sono stato lontano tre anni, per me tornare è stato spettacolare perché non è facile alla mia età. Mi sarebbe piaciuto molto giocare qualche minuto, ma è andata così. Con l'Ecuador ci sarebbe stata l'opportunità, ma il ct ha deciso così".

C'era anche Messi. Come l'hai visto?

"L'ho visto molto felice. Se lui è contento, lo siamo tutti. Sappiamo quello che ha vissuto in questi mesi a Barcellona, sicuramente non è felice di come sta giocando la squadra".

Dove può arrivare l'Argentina?

"Questo gruppo di giocatori deve giocare 30 o 40 partite insieme. L'Argentina ha l'obbligo di arrivare almeno ai quarti di finale in un Mondiale. Non siamo la Germania, ma quando ci si può allenare per tre o quattro anni con lo stesso tecnico le cose migliorano ed è quello che sta accadendo con Scaloni".