Atalanta, Ilicic: "Crediamo ancora alla Champions. Daremo tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport a margine del Galà del calcio a Milano:

Continua a migliorare anno dopo anno, qual è la sua ricetta?

"Tutta la squadra sta facendo bene, l'anno scorso abbiamo fatto una cosa meravigliosa. Ultimamente abbiamo rallentato ma stiamo facendo comunque bene. Sono contento per come sta reagendo la squadra alle difficoltà".

Qual è il ricordo più bello della passata stagione?

"Il finale. Nessuno credeva in noi in chiave Champions. Le ultime partite sono state di orgoglio e determinazione. Ci siamo portati a casa questo grande risultato".

Quanto credete alla possibilità di restare in Champions?

"Noi stiamo pensando al campionato e poi penseremo allo Shakhtar. Sarà una partita molto dura perché da loro farà freddo. Daremo tutto".

Il pensiero torna mai al rischio di lasciare il calcio che ha corso l'anno passato?

"Sinceramente non ci voglio tornare. E' stato un momento duro per me e la mia famiglia. Ho capito che nella vita viene prima di tutto la salute, poi la famiglia e infine il calcio. Sono diventato più uomo e ora mi diverto di più quando scendo in campo".