Atalanta, Ilicic: "Sarà difficile col Valencia. Speriamo in una grande gara"

"Dobbiamo giocare come una squadra, non dobbiamo lasciare spazi e creare occasioni. Noi giochiamo per fare gol e per difendere bene, aiutare i difensori. Con il nostro aiuto sarà più facile per loro". Parola di Josip Ilicic che ha analizzato in conferenza stampa la gara di domani contro il Valencia. "Sarà una partita molto difficile, tecnicamente sono forti, conosciamo le nostre potenzialità. Speriamo di fare una grande partita, di non lasciare molto spazio e non fare errori. Speriamo in una grande sfida e un risultato positivo".