Atalanta, Koopmeiners ha alzato l'asticella. Si muove il Napoli, ma servono almeno 40 milioni

"Alzare l'asticella". In maniera costante e continua, partita dopo partita. Lo ha fatto Teun Koopmeiners sulle orme di Gian Piero Gasperini: l'anno di rodaggio è stato spazzato via dalle prestazioni, cancellato a suon di gol e assist. Prodezze come quella mostrata nell'ultima giornata contro il Monza, un tracciante da 50 metri finito alle spalle di un incolpevole Di Gregorio: un altro modo per piazzare la qualità a livelli difficilmente raggiungibili.

Koopmeiners, il tuttocampista ammirato da mezza Europa

Sinistro, destro, rigorista e tiratore di punizioni. In alcune occasioni anche goleador: coi biancorossi il centrocampista orange ha messo in mostra tutto il repertorio, a partire da quel colpo di testa che ha aperto le danze e ha consegnato l'Europa League ai nerazzurri. I numeri stagionali fanno impressione: 10 gol in 33 gare, con due triplette e 4 assist. E per assurdo Koopmeiners si è fatto notare soprattutto quando mancava: nelle quattro gare saltate a causa di un problema muscolare la Dea ha girato i ritmi più lenti, meno efficaci.

Si muove il Napoli, ma servono almeno 40 milioni

Oltre ai grandi club europei, Koop ha attirato a sé l'attenzione di un Napoli a caccia di regali per Rudi Garcia: il profilo piace parecchio a De Laurentiis, ma per convincere i nerazzurri a cedere servono cifre alte. Almeno 40 milioni, altrimenti non ci sono margini per trattare.