Atalanta, per l'attacco potrebbe pescare anche all'estero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Atalanta cerca un attaccante per la prossima stagione. Barrow dovrebbe lasciare Bergamo mentre per Verdi il Napoli chiede tanto e Pavoletti è blindato dal Cagliari. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport non sarebbe escluso che la dirigenza nerazzurra provasse a pescare all’estero.