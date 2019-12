Atalanta, Percassi: "Eravamo pivelli, ora siamo stimati. Anno storico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al consueto pranzo di Natale riservato ai giornalisti, il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha tenuto il suo discorso: "Stiamo chiudendo un anno storico, incredibile. A maggio abbiamo raggiunto un traguardo mai ottenuto (la qualificazione in Champions League, ndr) e abbiamo vinto lo Scudetto Primavera dopo anni. Mercoledì scorso è stato un miracolo sportivo, incredibile. Ci ha consentito ieri di renderci conto quanto l'Atalanta sia stimata. Noi eravamo pivelli, ma abbiamo ricevuto molti complimenti sia per i risultati che per il gioco. Abbiamo una squadra forte ovunque, io appaio ma il merito è di mio figlio Luca. Ringraziamo anche la tifoseria".