L'ex Atalanta Pesic sicuro: "La Roma con Gasperini vincerà lo Scudetto, lui è il numero uno"

L'esperto attaccante serbo Aleksandar Pesic, oggi al Fatih Karagumruk ma che in passato ha vestito anche la maglia dell'Atalanta, ha parlato al sito serbo meridiansport e, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche di Gian Piero Gasperini, definito come "miglior allenatore mai avuto in carriera". Queste le sue parole sul tecnico della Roma: "È il numero uno, con Farioli subito dopo di lui. Sono stato allenato da molti grandi tecnici, come Díaz, Slaven Bilić, Farioli e Casanova, ma ancora oggi dico a tutti che Gasperini è irraggiungibile. È possibile che Farioli riesca a superarlo in termini di risultati, ma Gian Piero resta il numero uno".

La fiducia di Pesic nelle qualità del tecnico italiano è così alta che secondo lui la Roma può tornare a vincere lo Scudetto: "Penso che la Roma vincerà lo scudetto. Raramente il mio istinto mi ha tradito. Al Ferencvaros nessuno mi credeva quando dicevo che non avremmo vinto il campionato, e infatti siamo arrivati secondi. Adesso dicono che la Roma non può competere con l'Inter, ma io la penso diversamente. Gasperini merita di vincere il titolo. Tifo Lazio per via di Siniša Mihajlovic e di quella generazione leggendaria, ma per la prima volta vorrei che vincesse la Roma, proprio per Gasperini".

L'attaccante ha anche ricordato i suoi allenamenti a Bergamo: "Tutti i giocatori che hanno giocato o giocano in Italia sanno come si lavora con lui. Dopo quegli allenamenti, tutto il resto mi sembra facile. È un vero massacro dal punto di vista del lavoro. Durante il primo mese, dopo gli allenamenti dormivo anche quattro ore di fila e lei non riusciva a svegliarmi. Quando entri nel ritmo, però, non senti più la stanchezza".